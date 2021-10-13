Николай Панков вошел в ТОП-10 депутатов, наиболее активно работающих в социальных сетях

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Близкие к Госдуме эксперты оценили работу в соцсетях самых известных депутатов седьмого созыва, которые приняли участие в выборах. Рейтинг возглавили представители «Единой России». Об этом сообщает «Российская газета».

Исследование проводил экспертный совет при Молодежном парламенте Госдумы. Работа депутатов в социальных сетях и Telegram оценивалась за период с 19 августа по 19 сентября 2021 года. Исследование касается работы кандидатов в депутаты VIII созыва, входящих в топ-50 по МедиаИндексу Медиалогии. Авторы уточняют, что председатель Госдумы Вячеслав Володин не участвовал в рейтинге, так как «он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всеми кандидатами».

В десятку лидеров вошел депутат Госдумы Николай Панков. Как известно, политик ведет телеграм-канал «Пара слов», а также страницы в Инстаграм и «Одноклассниках».

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось восемь критериев: представленность в социальных сетях и Telegram, количество подписчиков, средний показатель активности аудитории, периодичность публикаций, качество текста и работа с комментариями, качество фотографий, личный контент и интерактивные форматы.

- Исследование проводилось, чтобы выявить успешные и менее эффективные практики коммуникаций кандидатов в депутаты в социальных сетях и в Telegram. Мы рекомендуем делать акцент на открытости, прямом диалоге. Например, когда вы отвечаете в комментариях, ваши подписчики понимают значимость их мнения для вас, - отмечает эксперт Мария Дудко.