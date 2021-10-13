В Саратовскую область завезли зараженную африканской чумой свинину

Сегодня, 13 октября, в правительстве Саратовской области прошла пресс-конференция управления ветеринарии, посвященная бешенству и другим медицинским вопросам.

По данным регионального минсельхоза, в 2021 году на территории РФ из-за угрозы распространения африканской чумы свиней были уничтожены 700 тысяч свиней. В Саратовской области было четыре инфицированных объекта: два в Вольском районе, один в Калининском, один в Саратове, где потаген выявили на перерабатывающем заводе, куда мясо завезли из Белгородской области. Было также 4 очага в частных подсобных хозяйствах.

Очаг гриппа птиц также был обнаружен в селе Николаевка Федоровского района.