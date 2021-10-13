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Общество13 октября 2021 12:42

В Саратовской области остаются четыре карантинные зоны по бешенству

Наталия Калинина
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Сегодня, 13 октября, в правительстве Саратовской области прошла пресс-конференция управления ветеринарии, посвященная предупреждению бешенства животных.

Как сообщил Алексей Молчанов, за 9 месяцев текущего года на территории 20 районов области, в том числе в Саратове зарегистрировано 73 неблагополучных по бешенству пункта. На 1 октября в 69 пунктах карантин отменен, остаются под вопросом четыре населенных пункта.

Уровень заболеваемости животных снизился. Напомним, недавно управление провело вакцинацию диких животных от бешенства: его специалисты разложили более 2 миллионов приманок-прививок.

Диагностикой бешенства в регионе занимаются шесть лабораторий.