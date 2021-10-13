В Саратовской области остаются четыре карантинные зоны по бешенству

Сегодня, 13 октября, в правительстве Саратовской области прошла пресс-конференция управления ветеринарии, посвященная предупреждению бешенства животных.

Как сообщил Алексей Молчанов, за 9 месяцев текущего года на территории 20 районов области, в том числе в Саратове зарегистрировано 73 неблагополучных по бешенству пункта. На 1 октября в 69 пунктах карантин отменен, остаются под вопросом четыре населенных пункта.

Уровень заболеваемости животных снизился. Напомним, недавно управление провело вакцинацию диких животных от бешенства: его специалисты разложили более 2 миллионов приманок-прививок.

Диагностикой бешенства в регионе занимаются шесть лабораторий.