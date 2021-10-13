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Происшествия13 октября 2021 10:53

На заводе нефтегазового оборудования в Саратове откопали скелет человека

Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Очередной скелет найден при строительных работах в Саратовской области. На этот раз страшную находку обнаружили в Ленинском районе Саратова.

В промзоне одного из производств, которое расположено между проспектом Строителей и Сокурским трактом 12 октября проводились работы по прокладке подземных коммуникаций. При копке траншеи оператор экскаватора на глубине около полутора метров обнаружил кости скелета человека.

- Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костных останков. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проведены по базе данных без вести пропавших лиц, - сообщили в региональном СУ СКР.