На заводе нефтегазового оборудования в Саратове откопали скелет человека

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Очередной скелет найден при строительных работах в Саратовской области. На этот раз страшную находку обнаружили в Ленинском районе Саратова.

В промзоне одного из производств, которое расположено между проспектом Строителей и Сокурским трактом 12 октября проводились работы по прокладке подземных коммуникаций. При копке траншеи оператор экскаватора на глубине около полутора метров обнаружил кости скелета человека.

- Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костных останков. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проведены по базе данных без вести пропавших лиц, - сообщили в региональном СУ СКР.