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Общество13 октября 2021 10:53

Чиновники Саратова не сдержали обещание повсеместно дать отопление

Причиной этого называют аварии на коммуникациях «Т Плюс»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На сегодня, 13 октября, не все объекты соцсферы и дома подключены к отоплению в Саратове. Об этом сообщили в мэрии.

Несмотря на то, что вчера чиновники пообещали до конца дня дать отопление в оставшиеся без тепла школу и медучреждение, сегодня трубы этих двух объектов соцсферы остаются холодными.

Отапливаются 4 230 многоквартирных домов города, что составляет 99,1% от их общего числа.

Основной причиной отсутствия отопления всё ещё называют аварии на коммуникациях «Т Плюс». Напомним, вчера организации объявили предостережение из-за отсутствия горячей воды и затопленных подвалов.

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