В Саратовской области закрыты 17 школ из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 13 октября, в Саратовской области закрыты 17 школ из-за угрозы распространения коронавируса и ОРВИ.

Из-за коронавируса на карантин отправлены детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка, школа № 6 в Аткарске, а также восемь классов в шести школах, 40 групп в 34 детских садах, семь групп в четырех профорганизациях.

Из-за угрозы распространения ОРВИ и гриппа переведены на дистанционный режим работы 16 школ, Детский сад в селе Александровка 3-я, Калининского района, 51 класс в 20 школах, а также 17 групп в девяти детских садах.

В семи ВУЗах области заразились новой коронавирусной инфекцией 461 студент и 152 сотрудника. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4037 студентов 208 групп.

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