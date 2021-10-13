Восемь улиц поселка Юриш до вечера остались без воды

Сегодня, 13 октября, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для ремонта трубопровода в Юрише на 2-й Линии, 4/2 водоснабжение ограничили для жителей поселка на следующих улицах: 1-й, 2-й, 3-й проезды, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я линии.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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