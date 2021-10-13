Пожар в саратовской больнице потушен силами сотрудников

Сегодня рано утром, 13 октября, в Саратовской больнице произошел пожар, об этом рассказали в ГУ МЧС и пресс-службе регионального минздрава.

Сигнал о возгорании поступил в 5:22 из ГУЗ «Областной онкологический диспансер №2», который находится в Смирновском ущелье Октябрьского района. Задымился плафон в радиологическом корпусе медучреждения, это не основное здание больницы. В подвальном помещении сработала пожарная сигнализация.

Автоматически по повышенному номеру на тушение были высланы 13 пожарных расчетов, однако возгорание было уже ликвидировано персоналом больницы. Были эвакуированы 13 человек, обошлось без пострадавших.

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