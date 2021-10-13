В Саратовской области появилась «горячая линия» для жалоб заключенных

В прокуратуре Саратовской области создана «горячая линия» по вопросам соблюдения прав заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

С обращением по вопросам нарушения прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах, колониях и других пенитенциарных учреждениях можно позвонить по телефону прокуратуры Саратовской области 8 (845-2) 49-66-78 (круглосуточно).

При передаче информации соблюдается конфиденциальность.

Напомним, в России не утихает скандал, связанный с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях. Правозащитники опубликовали жуткие кадры, снятые в саратовской тюремной больнице. Сегодня поступила информация о том, что проект Gulagu.net получил новый архив видео с пытками заключенных в российских колониях.

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