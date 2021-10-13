В Саратовской области планируют добавить категории на обязательную вакцинацию

В Саратовской области планируют добавить категории граждан, для которых обязательна вакцинация. Вчера, 12 октября, об этом было заявлено в рамках очередного координационного совета.

Как сообщила замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева, будет осуществляться мониторинг привитости в тех группах риска, которые мы обозначили в постановлении. Кроме того, мы активно работаем с работодателями, чьи сотрудники не входят в эти группы. Возможно, вакцинация будет дополнена еще какими-то профессиональными группами.

Матвеева сообщила, что темпы вакцинации замедлились, но введение обязательных прививок имело положительный эффект.

Напомним, сейчас в Саратовской области вакцинация обязательна для чиновников, работников общепита, сферы услуг, транспорта, учителей и других граждан, активно контактирующих с людьми.

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