Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 374 человека

Сегодня, 13 октября, в Саратовской области зарегистрировано 374 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 93 210 человек в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 84 151 человек, за сутки — 299.

В Саратове 142 новых случая, в Энгельсском районе — 40,в Балашовском прибавилось 30 пациентов, в Балаковском — 29, в Марксовском, Пугачевском, Ртищевском еще по 10 случаев, в Вольском, Ершовском — по семь.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 22;

- 15-19 лет – 15;

- 20-29 лет – 37;

- 30-39 лет – 49;

- 40-49 лет – 74;

- 50-59 лет – 64;

- старше 60 – 106.

С пневмонией поступили 190 пациентов, с признаками ОРВИ — 182, с бессимптомным течением два случая.

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