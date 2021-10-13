«Т Плюс» получила предостережение от саратовской администрации за некачественные услуги

Вчера, 12 октября, сотрудники комитета по ЖКХ саратовской администрации проверили условия подачи горячей воды в дома города. Проблемы нашли в десятках домов.
Ненадлежащие параметры подачи выявили по следующим адресам:
- ул. Шелковичная, д. 151;
- ул. им. Горького А.М., д. 16/20;
- ул. Высокая, д. 36;
- 1-й Станционный пр., д. 10;
- ул. Соколовая, д. 44/62;
- ул. Советская, д. 64/70;
- ул. Политехническая, д. 31/41;
- ул. Наумовская, д. 39, 31/37, 41;
- ул. Комсомольская, д. 17;
- ул. им. Академика Навашина С.Г., д. 32;
- ул. им. Разина С.Т., д. 14;
- ул. им. Вавилова Н.И., д. 9/117.
Кроме того, нашлись и затопленные подвалы:
- Мирный пер., д. 17 (ООО «УК «Источник»);
- пр. Строителей, д. 52 (ООО «АТСЖ»);
- Интернациональный пр., д. 5 (ООО УК «Быт-Сервис»);
- 1-й пр. Скоморохова, д. 19 (ООО «УК «Сфера»).
Помимо прочего, нашли дворы и подъезды, в которых никто не убирается:
- ул. Щорса, д. 12А (ООО УК «Новая»);
- ул. Высокая, д. 19 (ЖСК «Ракета»);
- Санаторный пр., д. 7А (ООО «Благоустройство»).
В отношении «Т Плюс» и управляющих организаций-нарушителей объявили предостережения. В случае их невыполнения ответственных привлекут к административной ответственности.
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