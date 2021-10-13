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Происшествия13 октября 2021 9:06

Под Балашовым водитель слетел с дороги и попал в больницу

Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 12 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Сообщение об аварии поступило в 23:10. На 224 км трассы «Р207 Пенза-Балашов-Михайловка» 24-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги вправо.

В результате ДТП водитель получил травмы и поступил в медицинское учреждение.

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