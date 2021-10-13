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Происшествия13 октября 2021 8:59

Труп пенсионерки и ее сына нашли в квартире в Кировском районе

Причины смерти родственников пока не ясны
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тела 91-летней жещины и ее 65-летнего сына обнаружены в квартире одного из домов по 2-му Магнитному проезду в Кировском районе Саратова.

Тревогу забили соседи - проживающие по соседству пожилая женщина и ее сын длительное время не выходят из квартиры. Вызванные в дом полицейские вскрыли дверь квартиры и обнауржили тела матери и сына.

Труп женщины лежал в коридоре на полу, а мужчины - в зале на диване.

- Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины их смерти, - сообщили в региональном СУ СКР.