В Саратовской области еще четыре здания стали памятниками

В Саратовской области ещё четыре здания признали объектами культурного наследия. Соответствующие приказы подписала замглавы профильного управления регионального правительства Вера Афанасьева.

В Саратове памятниками признали: двухэтажный «Дом доходный Черномашенцовых» постройки конца XIX-го века на Большой Казачьей, 29 и простроенный в начале XX-го века дом №24 на Октябрьской. В последнем жили исполнитель арии Ленского, профессор Саратовской консерватории Михаил Медведев и советский актер, кинодраматург Анатолий Солоницын.

В Энгельсе в реестр внесли трех трехэтажный жилой дом середины XX-го века, расположенный по адресу Берег Волги, 2.

А в Пугачеве в список памятников внесли «Особняк купца Решетникова» постройки начала XX-го века. Здание распложено по адресу улица Горького, 31.

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