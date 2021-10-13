Водитель «Газели» устроил ДТП на трассе под Хвалынском

ДТП в Хвалынском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 12 октября с 108 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, Хвалынского района с различными травмами после ДТП был госпитализирован 29-летний водитель «Газели».

Как сообщили в областной ГИБДД, мужчина не справился с управлением на спуске и врезался в леерное ограждение дороги. От удара грузовик выехал на встречку и там столкнулся с «Камаз -5490» с прицепом. 61-летний водитель этого грузовика в результате столкновения не смог удержать авто на дороге, съехал в кювет и опрокинулся.