Сбитый машиной в Кировском районе девятилетний мальчик попал в больницу

Ребенок перебегал дорогу
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера, 12 октября, в Кировском районе Саратова в ДТП пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
В 18:40 напротив дома №58 на проспекте 50 Лет Октября девятилетний мальчик перебегал дорогу в непредназначенном для перехода месте. Школьника сбила Lada Vesta под управлением 58-летнего мужчины.
После аварии ребенка пришлось госпитализировать.
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