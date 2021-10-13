Тысячи жителей центра Саратова на сутки останутся без холодной воды

Завтра, 14 октября, в центре Саратова пройдет очередное массовое отключение холодной воды. «КВС» будут подключать к коммуникациям новые сети.
С 5 утра завтрашнего дня до 4:30 следующего водоснабжение ограничат по следующим адресам:
1-й и 4-й Пугачевские тупики;
1-й, 2-й и 3-й Станционные пр.;
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Степные пр.;
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Интернациональные пр.;
2-й Пугачевский пр.;
2-я Садовая (от дома №23 до ул. Астраханская, нечетные номера домов; от ул. Хользунова до ул. Астраханская, четные номера домов);
3-й, 4-й, 5-й и 6-й Садовые тупики;
4-й Новоузенский тупик;
5-й, 7-й и 8-й Дегтярные пр.;
6-й Шелковичный тупик;
Астраханская (от ул. 9-я линия до ул. Рабочая);
Б. Садовая (от ул. Грибова до ул. Дегтярная);
Грибова;
Дегтярная (от Дегтярной площади до 2-го Станционного проезда);
Дегтярная пл.;
Железнодорожная (дома №№2-16, четные номера домов);
Новоузенская (от ул. Хользунова до ул. Астраханская);
Пугачева (от ул. 2-я Садовая до ул. Рабочая);
Рабочая (дом №103);
Станционная;
Хользунова (от ул. Новоузенская до ул. Рабочая, нечетные номера домов);
Шелковичная (от ул. Хользунова до ул. Астраханская);
пос. Первомайский.
В течение двух суток после пуска воды пить её можно будет только в кипяченом виде. Подвоз по отключениям будут осуществлять по заявкам администраций Фрунзенского и Октябрьского районов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.