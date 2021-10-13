Тысячи жителей центра Саратова на сутки останутся без холодной воды

Завтра, 14 октября, в центре Саратова пройдет очередное массовое отключение холодной воды. «КВС» будут подключать к коммуникациям новые сети.

С 5 утра завтрашнего дня до 4:30 следующего водоснабжение ограничат по следующим адресам:

1-й и 4-й Пугачевские тупики;

1-й, 2-й и 3-й Станционные пр.;

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Степные пр.;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Интернациональные пр.;

2-й Пугачевский пр.;

2-я Садовая (от дома №23 до ул. Астраханская, нечетные номера домов; от ул. Хользунова до ул. Астраханская, четные номера домов);

3-й, 4-й, 5-й и 6-й Садовые тупики;

4-й Новоузенский тупик;

5-й, 7-й и 8-й Дегтярные пр.;

6-й Шелковичный тупик;

Астраханская (от ул. 9-я линия до ул. Рабочая);

Б. Садовая (от ул. Грибова до ул. Дегтярная);

Грибова;

Дегтярная (от Дегтярной площади до 2-го Станционного проезда);

Дегтярная пл.;

Железнодорожная (дома №№2-16, четные номера домов);

Новоузенская (от ул. Хользунова до ул. Астраханская);

Пугачева (от ул. 2-я Садовая до ул. Рабочая);

Рабочая (дом №103);

Станционная;

Хользунова (от ул. Новоузенская до ул. Рабочая, нечетные номера домов);

Шелковичная (от ул. Хользунова до ул. Астраханская);

пос. Первомайский.

В течение двух суток после пуска воды пить её можно будет только в кипяченом виде. Подвоз по отключениям будут осуществлять по заявкам администраций Фрунзенского и Октябрьского районов.

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