В Саратовской области становится все теплее

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 13 октября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы – до 14 м/с. Температура колеблется от 15 до 20 градусов тепла.

Ночью ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут от 5 до 10 градусов выше нуля, в пониженных местах – до нуля.

В Саратове сейчас +7С. К 10 утра обещают +12°С. Днём температура поднимется до +18°С, а к ночи опустится до +7С. Ветер юго-восточный – от 2 до 5 метров в секунду. Преимущественно ясно.

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