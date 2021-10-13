Мужчина и женщина погибли от отравления в селе Караман

Трагедия произошла в селе Марксовского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Караман Марксовского района Саратовской области погибли мужчина и женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тела 32-летнего мужчины и 48летней женщины обнаружил местный житель, который утром 12 октября, по пути на работу, зашел за приятелем.

Так как на стук в дверь тот не отвечал, то очевидец заглянул в дом и увидел тела. Он вызвал полицию.

Следователи СК не обнаружили на трупах следов насильственной смерти. При осмотре дома выяснилось, что газовая печь топится, а шибер дымохода закрыт. Кроме того, на печи имелась трещина.

Предположительно, причиной смерти явилось отравление продуктами горения. Ведется проверка.

Следователи проверяют обстоятельства гибели двух человек Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.