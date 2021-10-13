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Происшествия13 октября 2021 5:36

Мужчина и женщина погибли от отравления в селе Караман

В доме работала газовая печь
Источник:kp.ru
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Трагедия произошла в селе Марксовского района

Трагедия произошла в селе Марксовского района

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Караман Марксовского района Саратовской области погибли мужчина и женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тела 32-летнего мужчины и 48летней женщины обнаружил местный житель, который утром 12 октября, по пути на работу, зашел за приятелем.

Так как на стук в дверь тот не отвечал, то очевидец заглянул в дом и увидел тела. Он вызвал полицию.

Следователи СК не обнаружили на трупах следов насильственной смерти. При осмотре дома выяснилось, что газовая печь топится, а шибер дымохода закрыт. Кроме того, на печи имелась трещина.

Предположительно, причиной смерти явилось отравление продуктами горения. Ведется проверка.

Следователи проверяют обстоятельства гибели двух человек

Следователи проверяют обстоятельства гибели двух человек

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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