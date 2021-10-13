В селе Аткарского района мужчина умер дома у приятеля

Мужчина умер в селе Малые Копены Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Малые Копены Аткарского района Саратовской области умер 45-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, о его смерти стало известно от 39-летнего местного жителя. 12 октября мужчина рассказал полицейским, что его друг умер у него дома.

Труп осмотрел следователь СК. На голове и лице погибшего обнаружены ссадины и кровоподтеки. Начата проверка для установления точной причины смерти человека.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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