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Происшествия13 октября 2021 7:10

В селе Аткарского района мужчина умер дома у приятеля

Следователи начали проверку
Источник:kp.ru
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Мужчина умер в селе Малые Копены

Мужчина умер в селе Малые Копены

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Малые Копены Аткарского района Саратовской области умер 45-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, о его смерти стало известно от 39-летнего местного жителя. 12 октября мужчина рассказал полицейским, что его друг умер у него дома.

Труп осмотрел следователь СК. На голове и лице погибшего обнаружены ссадины и кровоподтеки. Начата проверка для установления точной причины смерти человека.

Следователи СК начали проверку

Следователи СК начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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