В селе Аткарского района мужчина умер дома у приятеля

Мужчина умер в селе Малые Копены
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Малые Копены Аткарского района Саратовской области умер 45-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, о его смерти стало известно от 39-летнего местного жителя. 12 октября мужчина рассказал полицейским, что его друг умер у него дома.
Труп осмотрел следователь СК. На голове и лице погибшего обнаружены ссадины и кровоподтеки. Начата проверка для установления точной причины смерти человека.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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