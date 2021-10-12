В Саратове на 331 безмасочника выписаны протоколы

Сегодня, 12 октября, в Саратове прошел очередной рейд на проверку соблюдения ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

В ТРЦ «Победа Плаза» был составлен один протокол на посетителя без маски и два протокола на продавцов. В целом в торговом центре было достаточно одноразовых масок, дезинфицирующих средств и информационных плакатов.

Проверки соблюдения масочного режима проводятся ежедневно во всех районах области.

Вчера, 11 октября, администрациями муниципалитетов, органами полиции и Роспотребнадзора проведено 435 проверок, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составлен 331 протокол на граждан и на 12 предприятий, выписано 231 предупреждение, предостережение, об этом информирует министерство экономического развития области.

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