Всех беременных в Саратовской области перевели на удаленку до конца октября

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В Саратовской области принято постановление правительства о продлении периода нахождения беременных женщин на дистанционной работе.

Решение основано на предписании главного санитарного врача Саратовской области - растет статистика заболеваемости коронавирусом среди беременных.

- Руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо с 13 по 30 октября обеспечить условия дистанционной работы для беременных женщин в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Иным работодателям также рекомендуется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществить в этот период перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу, - сообщил председатель правительства роман Бусаргин в своем телеграм-канале.