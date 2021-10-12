В Саратове около детской площадки остаются два открытых люка

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Сегодня, 12 октября, жители Саратова пожаловались в социальной сети на опасные незакрытые колодцы прямо около детской площадки.

Как пишет саратовец в сообществе saratov_trash в Инстаграм, нарушение замечено по адресу Бакинская 10.

- Рядом с детской площадкой два открытых люка. Такое ощущение что в Саратове надзорных органов нет, или они в глубокой спячке! – пишет возмущенный гражданин и пост его не остался незамеченным.

- Смотровые колодцы по указанному адресу находятся на балансе ООО «КВС». Информация о ненормативном состоянии данных колодцев передана в организацию для обследования и принятия мер. Кроме того, данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - пишет администрация Волжского района.