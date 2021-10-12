В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут об особой экономической зоне «Алмаз»

Завтра, 13 октября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» по адресу Вишневая, 10 состоится пресс-конференция на тему: «Развитие особой экономической зоны «Алмаз» на территории региона».
В мероприятии примут участие заместитель министра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева и генеральный директор АО «УК ОЭЗ «Исток» Мария Чекаданова.
Мероприятие начнется в 15 часов. Пресс-конференция будет транслироваться на YouTube-канале «Транслятор» по ссылке.
Уважаемые журналисты, интересующие вас вопросы можно будет задать в чате трансляции.
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