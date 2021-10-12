Под Балаково при ремонте моста нашли человеческий скелет

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 11 октября, при демонтаже моста через реку Малый Иргиз рабочие нашли человеческие кости. Это было в Духовницком районе Саратовской области.

В двух километрах от села Новозахаркино шел демонтаж моста «Духовницкое-Балаково» через реку Малый Иргиз. В ходе работ возле одной из мостовых опор ремонтники нашли останки человека, а которых сохранились элементы одежды (джинсы, кофта, куртка, кроссовки). По предварительным данным, это был мужчина и скончался он давно.

Назначен судебно-медицинская экспертиза. Полученные сведения будут проведены по базе данных без вести пропавших лиц. Проводится доследственная проверка, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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