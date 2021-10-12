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Общество12 октября 2021 15:26

В Саратове школу «Аврора» заливает канализационной водой

Наталия Калинина
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Фото с места аварии

Фото с места аварии

Сегодня, 12 октября, жители Солнечного района Саратова пожаловались на прорыв канализации в районе школы «Аврора».

Как сообщает подписчик паблика «Солнечный Саратов» ВКонтакте, канализация заливает школу «Аврора» по адресу Батавина, 23 зловонной водой.

Как сообщили в администрации Кировского района Саратова, в ООО КВС имеется заявка на излитие. Работы будут проведены по мере высвобождения бригад.

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