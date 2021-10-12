В Саратове не ходят четыре трамвая и два троллейбуса из-за обесточки

Сегодня, 12 октября, в Саратове было прервано движение четырех трамвайных маршрутов, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому общественному транспорту.

В 15:40 перестали ходить трамваи по маршрутам № 3, 9, 10, 11 и троллейбусов по маршрутам № 2, 16. Они встали на пересечении улиц Советской и Рахова из-за вставшего на обесточенном участке трамвая.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка не ходят, также стоит движение у остановки «ДЦ Навигатор».

Маршруты № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка ходят только до Детского парка. Пассажирам следует пройти на посадку к остановке «Детский парк».

Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до Осипова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.