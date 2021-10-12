Елина: Выпускники саратовских школ плохо читают, пишут, говорят

Елена Елина. Фото сайта СГУ

Качество школьного образования большинства саратовских абитуриентов остается на низком уровне, а выпускникам сельских школ приходится еще хуже. Такие выводы сделала в ходе заседания круглого стола по качеству образования проректор по учебно-методической работе СГУ Елена Елина.

По ее данным на бюджетные места в СГУ поступили 216 выпускников из сельских школ, это только 11% (в СГУ 1939 бюджетных мест). На коммерческие места зачислен 81 выпускник сельских школ – 33%.

- Это данные по итогам августа. В январе посмотри итоги первой сессии. Дети из сельских школ не всегда могут конкурировать с городскими. В большинстве своем вчерашние школьники социально-инфантильные, не готовы нести ответственность за принятые решения. Они плохо читают, плохо пишут, плохо говорят.

Абитуриенты не понимают правила выразительного чтения, не могут поэтому схватить суть предмета. Они не владеют навыками устного счета, у них отсутствуют представления об элементарных математических и алгебраических функциях, о процентах, долях – зачем если есть калькуляторы, говорят они.

При этом они слепо доверяют интернету, не отличают фейки от реальной информации, - охарактеризовала большинство выпускников школ Елена Елина

В первые месяцы в вузе вынуждены обращаться к школьной программе и восполнять пробелы. И при этом, есть дети, которые готовы идти вперед, с достаточно высоким уровнем знаний.

- Далеко не всегда в этом вина школьников, - Елина заявила, что вузы могли бы предложить свое участие в создании областной программы по целевой подготовке сельских школьников.