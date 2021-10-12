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Происшествия12 октября 2021 14:46

В Энгельсе загорелся ремонтный цех с работниками

Обошлось без пострадавших
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

Сегодня, 12 октября, в Энгельсском районе произошел пожар в ремонтном цехе. В момент возгорания в помещении находились луди, об этом пишет ГУ МЧС Саратовской области.

Пожар произошел в поселке Пробуждение. В 13:12 поступил вызов о том, что горит панельный, двухэтажный цех по ремонту трансформаторов. Это помещение размером 70*30 м, его высота 10 метров. Внутри были люди на момент возникновения пожара, они самостоятельно покинули помещение. Пострадавших при возгорании не было.

Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. В 13:58 поступило сообщение о ликвидации возгорания, принадлежность объекта уточняется. На месте работали три пожарных расчета, дополнительно прибыли две машины из Саратова.

Пострадавших в пожаре нет

Пострадавших в пожаре нет

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