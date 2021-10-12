Вячеслав Володин: у нас разные партийные программы, но Родина одна

Вячеслав Володин вновь избран спикером Госдумы

Сегодня, 12 октября, Вячеслав Володин был избран Председателем Госдумы VIII созыва, ранее его кандидатуру поддержал Владимир Путин. После объявления итогов голосования, Володин выступил перед членами парламента.

- У нас могут быть разные партийные программы, но страна, Родина у нас одна – Россия», – отметил Вячеслав Володин.

- Во-первых, в основе нашей работы должно быть развитие страны, достижение национальных целей. Во-вторых, новые конституционные полномочия Государственной Думы требуют эффективного подхода к их реализации. Необходимо организовать работу, обеспечив возможности для всех пяти фракций участвовать в обсуждении и принятии законов. Каждый гражданин, проголосовавший за одну из пяти парламентских партий, должен иметь возможность влиять на принятие решений через своих депутатов, потому что право большинства – принимать разные решения.

Третье: необходимо увеличить количество законов прямого действия. Для сравнения: в 2017 году доля принятых законов прямого действия была 53,9 процента. А уже к середине 2021 года показатель вырос до 67,5 процента. Но – принятие законов прямого действия значительно повышает требования к качеству нашей работы. Мы это должны с вами понимать.

Четвертое. Мы должны развивать диалог с гражданским обществом, регионами, экспертами, профессиональными союзами, деловым сообществом. Что не только повысит качество законов, но и обеспечит учет мнений и вовлеченность граждан при их рассмотрении и принятии.

И – пятое. Нам необходимо выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов за взятые обязательства. А также ввести отчеты о работе, - рассказал о плане работы парламентарий.

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