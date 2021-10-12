Саратовские школьники не идут учиться в 10-е классы

Школьники в Саратовской области все часще отказываются учиться после 9 класса

Не получили аттестат об основном среднем образовании 271 школьник. Из них 84% - выпускники малокомплектных сельских школ. Об этом заявил на заседании круглого стола на тему «Актуальные вопросы развития системы образования Саратовской области в целях повышения качества образования» в правительстве региона и.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.

В 10 классы после 9-го пошли 45% школьников, в 10 районах области этот показатель не превышает 30%.

- Таких районов десять лет назад было только два, пять лет назад – четыре. Сегодня – уже десять. И количество их будет расти Качеству образования в школах, особенно в малокомплектных дали сами школьники, проголосовали ногами. И при этом мы видим, что дети часто поступают в десятый класс в другом городе или регионе, - рассказал и.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.

В Саратовской области в 2021 году 2997 выпускников получили высокие баллы в ЕГЭ (12,7% от всех сдающих), из них только 376 – ученики малокомплектных школ. Из 87 получивших 10 баллов – только семеро – выпускники сельских школ.

Более 26% учителей в возрасте свыше 55 лет. При этом каждый второй учитель преподает два и более предметов.

- Не смотря на комплекс мероприятий по повышению качества среднего образования, их явно недостаточно.

Главное препятствие в развитии образования - дефицит педагогических кадров. Система образования развивается разнопланово - есть те, кто растет, есть те, кто проваливается уже не первый год, - заметил Михаил Орлов.