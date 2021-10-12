В Энгельсе колоритная продавщица икры по 200 рублей обложила недоверчивых покупателей матом

На Покровском рынке клиент прав не всегда

Жительница Энгельса пожаловалась в социальной сети, что на Покровском рынке торгую продуктами сомнительного качества.

- Сообщение о мошенниках у Покровского рынка. Врут, что продают конфискованный органами правопорядка товар по низким ценам. На самом деле икра искусственная, что не соответствует этикеткам на баночках. Говорят, что им разрешила торговать этим товаром администрация, - пишет пользователь Ann Rogozina в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте.

К сообщению прилагаются фото и видео материалы. На них видно, как колоритная дама, торгует поддельной икрой. В ответ на замечания она показывает неприличные жесты и «посылает», не стесняясь в выражениях.

В комментариях жители Энгельса возмутились торговлей поддельными продуктами на улицах и отметили, что уже не в первый раз видят эту женщину.

Фото: Энгельс онлайн

- То, что там контрафакт, - это ещё не самое страшное. Она торгует колбасой, каким-то мясом, которое бывает и на землю падает и на грязном столе лежит. Что только не увидишь на этом базаре. Мы несколько лет боремся, что бы этот рынок под окнами разогнали! Но видимо кому-то он выгоден, - пишет горожанин.

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