В Саратовской области из-за COVID-19 и ОРВИ закрыты 19 школ

На сегодня, 12 октября, в связи с угрозой распространения коронавируса закрыт детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка, Школа № 6 в Аткарске, а также 6 классов в шести школах, 30 групп в 26 детских садах и семь групп в пяти профорганизациях.

На карантин по ОРВИ отправлены 18 школ, детский сад в селе Александровка 3-я, Калининского района, а также 24 класса в 15 школах и 16 групп в восьми детских садах.

В восьми ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 250 групп.

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