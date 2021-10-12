Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва

Фото: Пара слов
Сегодня, 12 октября, Вячеслав Володин был избран председателем Госдумы восьмого созыва, в своем телеграм-канале «Пара слов» об этом пишет Николай Панков.
- За него проголосовало большинство депутатов. Он как всегда лаконичен и конструктивен: выборы закончились, начинается работа, - сообщает парламентарий.
Как видно из опубликованных Панковым данных, за Володина проголосовали 360 человек из 421-го или 80 процентов.
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