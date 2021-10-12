В Саратове до конца 2021 года отремонтируют 370 тротуаров

Заседание саратовской облдумы

Сегодня, 12 октября, в Саратовской областной Думе идет заседание, посвященное ремонту тротуаров в городе.

Как сообщил представитель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Прохоров Артем, освоение бюджета на ремонт тротуаров составляет 340 миллионов, из 131 объекта, которые разрабатывались, 127 завершены, но оплачены только 95. По остальным документы администрация пока не сдала: есть вопросы к подрядчикам. Экономия составляет 18,5 миллионов, на которые также объявили аукцион. За счет них будут пополнять кассу на ремонт тротуаров.

Всего финансирование ремонта тротуаров в Саратове составило 1 миллиард 266 миллионов. На эти деньги отремонтировали 370 тротуаров, на данный момент завершены 220 участков, 78 в работе, к 9 еще не преступили. Работы успешно завершены во Фрунзенском, Ленинском, Октябрьском и Волжском.

В Кировском и Заводском районах ремонт тротуаров пройдет в следующем году.

Напомним, программа ремонта тротуаров в Саратове была инициирована спикером ГД Вячеславом Володиным.

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