Панков: Володин подчеркнул, что могут быть разные партии и взгляды, а страна одна

.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» продолжает информировать подписчиков о ходе первого пленарного заседания федерального парламента восьмого созыва.

- Рассматривается вопрос о Председателе Государственной Думы. Утверждается порядок голосования. Предложили Вячеслава Володина и Новикова Дмитрия.

Популизм разрушителен, считает депутат Володин. А председатель Госдумы должен создавать условия для работы депутатов. Для защиты прав граждан, решения их вопросов. Для обеспечения безопасности страны.

Необходимо давать возможность и равные права всем политическим силам. Каждый из депутатов представляет жителей, отдавших им свои голоса.

Могут быть разные партийные билеты, разные партии, разные взгляды. Страна одна. И из это необходимо каждому помнить. И из этих принципов принимать решения. Где главным является человек. Об этом говорил Володин, отвечая на вопросы депутатов, перед голосованием на должность Председателя Госдумы, - отметил Панков.