В Энгельсе погиб подводный охотник

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Следователями СК назначено судебно-медицинское исследование чтобы выяснить точные причины смерти жителя Энгельса, который ушел на подвордную охоту и не вернулся.

Следственным отделом по городу Энгельс СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 35-летнего мужчины.

Уже установлено, что 11 октября 35-летний житель Энгельса отправился на подводную охоту. В вечернее время мужчина домой не вернулся и на телефонные звонки не отвечал. Родственники обратились с заявлением в полицию. Привлеченные к поискам специалисты областной службы спасения 11 октября обнаружили в камышах неподалеку от дома № 166 по улице Пристанская в Энгельсе лодку, в которой находилось тело 35-летнего дайвера.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.