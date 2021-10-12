В Пугачевском районе два парня попали в больницу из-за слетевшей с дороги иномарки

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 11 октября, в Пугачевском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Сообщение об аварии поступило в 13:30. На 163 километре трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 21-летний водитель автомобиля Lifan слетел в кювет влево по ходу движения.

В результате ДТП пострадали два парня: 25 и 20 лет. Им назначено амбулаторное лечение, о чем информирует региональная автоинспекция.

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