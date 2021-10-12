Ребенок выстрелил себе в голову из пистолета отца: дело направлено в Балаковский суд

В Балаково передано в суд уголовное дело о тяжелом ранении ребенка из огнестрельного оружия.

Следователи СК завершено расследование уголовного дела 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в небрежном хранение огнестрельного оружия.

Его пистолет модели МР-461 «Стражник» 3 июля 2021 года поздно вечером лежал не как положено – в сейфе, а в прихожей в доме в одном из дачных кооперативов Балаковского района. Его там оставила супруга мжуины, которой он передал оружие, чтобы она убрала его.

- В это время 3-летний сын мужчины взял пистолет в руки и произвел из него один выстрел, который повлек проникающее огнестрельное ранение головы ребенка, термические ожоги лица и рук, причинившие тяжкий вред его здоровью, - уточнили в региональном СУ СКР.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.