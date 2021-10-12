Бодибилдер из Балакова успешно выступил на Чемпионате ПФО

Кирилл Назаров

Балаковец Кирилл Назаров представил Саратовскую область на Чемпионате Приволжского федерального округа по бодибилдингу. Спортсмена поздравила областная федерация бодибилдинга.

Соревнования прошли 3-го октября в Нижнем Новгороде. Кирилл занял шестое место в категории бодибилдинг 80 кг и пятое – в бодибилдинг-мужчины абсолютная категория.

Стоит отметить, что Кирилл – единственный бодибилдер, представляющий не конкретно Саратов, а регион.

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