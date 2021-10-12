В Саратове пассажирка пострадала из-за лихача на маршрутке

Инцидент произошел в маршрутке № 13

Вчера, 11 октября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП ус участием маршрутного такси, о чем сообщает региональная госавтоиспекция.

Авария случилась в 10:42 напротив дома № 37 по улице Танкистов. 60-летний автомобиля Ford, следовавшего по маршруту № 13 допустил падение 64-летней пассажирки в салоне.

В результате ДТП женщина была доставлена в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.