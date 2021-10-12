Мэрия Саратова: Отопления в домах нет по вине «Т Плюс»

Горячей воды нет в домах Саратова из-за "Т Плюс", в основном

Основная причина отсутствия отопления в многоквартирных домах – повреждения на сетях ПАО «Т Плюс». Такое заявление распространила пресс-служба мэрии.

На утро 12 октября к отоплению не подключена одна школа и одно учреждение здравоохранения - 615 объектов соцсферы из 617 отапливаются.

Подключение этих двух объектов планируется в течение сегодняшнего дня.

- Отопление подается в 4211 многоквартирных домов (98,6%). Основная причина отсутствия отопления в многоквартирных домах – повреждения на сетях ПАО «Т Плюс». Ожидается, что работы по устранению дефектов будут проведены сегодня, - сообщили в мэрии Саратова.