Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 369 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 369 человека. Это очередной рекорд с начала пандемии.

Всего в регионе зарегистрированы 92 836 случаев. О количестве выздоровевших на этот раз не сообщили.

В Саратове нашли 141 новый случай, в Энгельсском районе – 38, а в Балаковском и Балашовском – по 28.

Среди заболевших 17 детей до 6 лет, 12 – от семи до 14-ти, 24 подростка – 15-19-ти и 99 человек старше 60-ти лет.

С пневмонией поступили 180 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.

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