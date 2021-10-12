Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 369 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 369 человека. Это очередной рекорд с начала пандемии.
Всего в регионе зарегистрированы 92 836 случаев. О количестве выздоровевших на этот раз не сообщили.
В Саратове нашли 141 новый случай, в Энгельсском районе – 38, а в Балаковском и Балашовском – по 28.
Среди заболевших 17 детей до 6 лет, 12 – от семи до 14-ти, 24 подростка – 15-19-ти и 99 человек старше 60-ти лет.
С пневмонией поступили 180 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.
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