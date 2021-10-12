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Происшествия12 октября 2021 9:12

В Саратове осужден педофил, насиловавший свою 9-летнюю дочь

45-летний горожанин осужден на 14 лет колонии строгого режима
Источник:kp.ru
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В Саратове к 14 годам колонии строгого режима приговорен 45-летний местный житель за растление и изнасилование собственной дочери.

Суд признал достаточными доказательства вины, которые собрали следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.

Они доказали два эпизода изнасилования, совершенного с применением насилия и с угрозой его применения, совершенное с особой жестокостью, а также пяти эпизодов «иных действий сексуального характера с применением насилия».

Все это происходило в период с апреля 2006 года по август 2009 года Девочке на момент первого преступления исполнилось 9 лет.