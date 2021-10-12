Под Саратовом сбили мужчину на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 11 октября, в Саратовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист.

В 17:20 поступило сообщение об аварии на 4 километре автоподъезда к Саратову от автомобильной дороги «Сызрань - Саратов – Волгоград». 36-летний водитель автомобиля Geely сбил 46-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист был доставлен в медицинское учреждение, об этом сообщает региональная госавтоиснспекция.

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