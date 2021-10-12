Под Энгельсом подожгли две дачи

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 11 октября, под Энгельсом произошел пожар: огнем оказались объяты две дачи.

В 16:04 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в селе Сосновый Бор. Горели две дачи на общей площади 36 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём неизвестного лица. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС.

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