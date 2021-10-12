Сегодня, 12 октября, в Саратове проходит подвоз воды на время массового отключения. Об этом сообщает ООО «КВС».

На время ввода в эксплуатацию новой линии водопровода организован подвоз воды. Он осуществляется по следующему графику:

10.00 – ул. Рогожина, 22

11.30 – ул. Вознесенская, 31

13.00 – ул. Б. Горная, 139/141

14.30 – ул. Соборная, 68а/145

Подвоз воды проходит по заявкам администрации района.

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