В Саратовской области продолжается потепление

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 12 октября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура колеблется от 13 до 18 градусов тепла. С утра туманно.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-восточное. Термометры покажут от 3 до 8 градусов выше нуля, в пониженных местах – до -2°С.

В Саратове сейчас +5С. К 10 утра обещают +9°С. Днём температура поднимется до +16°С, а к ночи опустится до +7С. Ветер восточной четверти – от 1 до 3 метров в секунду. Переменная облачность сменится ясным небом.

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