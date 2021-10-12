В больнице Балашова умер мужчина с переломанными ребрами

В больнице Балашова 8 октября скончался 56-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь более 10 дней, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пострадавший был доставлен в больницу в ночь с 29 на 30 сентября из частного дома по улице Павлова.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая сочетанная травма груди и живота с множественными переломами ребер.

Следователем СК по подозрению в жестоком избиении задержан 46-летний местный житель. Как рассказали в региональном СУ СКР, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.